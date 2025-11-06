Mundo
Proteção das florestas tropicais. Montenegro anuncia contribuição de um milhão de euros
O primeiro-ministro adiantou que Portugal vai contribuir com um milhão de euros para o Fundo de Proteção das Florestas Tropicais.
Luís Montenegro falou aos jornalistas na chegada ao Brasil, onde vai participar na Cimeira do Clima. O primeiro-ministro afirmou que o objetivo é contribuir para deixar um mundo sustentável para as gerações futuras.
"Vamos estar desde início ligados a um projeto concreto que queremos que seja implementado e possa corresponder a maior capacidade de preservação no futuro", adiantou.
"Vamos estar desde início ligados a um projeto concreto que queremos que seja implementado e possa corresponder a maior capacidade de preservação no futuro", adiantou.
Tópicos