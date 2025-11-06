Proteção das florestas tropicais. Montenegro anuncia contribuição de um milhão de euros

Luís Montenegro falou aos jornalistas na chegada ao Brasil, onde vai participar na Cimeira do Clima. O primeiro-ministro afirmou que o objetivo é contribuir para deixar um mundo sustentável para as gerações futuras."Vamos estar desde início ligados a um projeto concreto que queremos que seja implementado e possa corresponder a maior capacidade de preservação no futuro", adiantou.