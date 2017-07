Protesto contra grupo de dança israelita às portas do Festival de Almada

Paulo Alexandre Amaral - RTP 12 Jul, 2017, 13:36 / atualizado em 12 Jul, 2017, 14:57 | Mundo

O Comité de Solidariedade com a Palestina (CSP) pediu. A organização do Festival de Almada disse que não. O Kamea, um dos principais grupos de dança israelitas, sobe esta noite ao palco grande da Escola D. António da Costa, ao lado do Teatro Joaquim Benite, com a coreografia “Neverland”. É nessa mesma rua que à hora do espetáculo estarão também os activistas do CSP.Um Festival de Almada que fecha os olhos ao apelo de solidariedade de um povo oprimido, escolhendo associar-se ao Estado opressor, torna-se cúmplice desta política", repudia o Comité Solidariedade Palestina.





Os organizadores do festival dizem-se inscritos numa lógica dos festivais europeus do pós-II Grande Guerra, em que estes encontros de artistas para apresentar as suas obras servem para criar “espaços de união, reflexão e diálogo entre os povos”.



Mas a questão é posta pelo Comité de Solidariedade noutros termos: os grupos israelitas não se deslocam pelo mundo – não dão espectáculos – unicamente de acordo com os princípios da expressão artística. De acordo com os ativistas, esses grupos oriundos de Israel são potencialmente embaixadores do Estado de Israel e máquinas de propaganda das “políticas do regime”, uma política de ocupação e genocídio.



São estes os termos da troca de emails entre Rodrigo Francisco, o programador do Festival de Almada, e o Comité de Solidariedade, aos quais a RTP teve acesso.Artistas e embaixadores

O CSP lembra que é comum os atores culturais israelitas estarem vinculados ao Estado por um contrato que os torna “embaixadores” quando se apresentam fora do país.



Assim, lembram que “de Beer Sheva, cidade da qual a Kamea Dance Company é embaixadora, tiveram de partir milhares de refugiados que hoje se encontram sob bloqueio em Gaza, e a quem o Estado de Israel nega o seu direito de retorno às suas casas. A Kamea Dance Company é portanto um órgão central da campanha de marketing chamada Brand Israel instituída pelo governo israelita, que tem como objectivo explícito apresentar Israel como um país normal e desviar a atenção da opinião pública em todo o mundo das contínuas violações dos direitos humanos e do direito internacional pelo governo israelita”.



“Para isso, o governo israelita promove o uso propagandístico da cultura e das artes, e a Kamea Dance Company aceita voluntariamente o papel de embaixador oficial em troca do financiamento que recebe do Estado”, acusa o CSP.



Consideram, nesse sentido, que os artistas, “quando são cúmplices da opressão de um povo, devem ser boicotados”. E que “eventos como o Festival de Almada são ocasiões importantes para apresentar o melhor da música, da dança e do teatro, e neles não pode haver espaço para o uso da cultura ou das artes como propaganda”."Cortar os Kamea seria censura"

Rodrigo Francisco sublinhara o desejo de deixar fora do festival “conceitos como os de censura e/ou boicote – para mais de artistas, que não são agentes políticos nem veiculam outros valores que não sejam os da sua criatividade (...) Independentemente da premência e da complexidade do conflito palestino-israelita, abrir um precedente de boicote no evento como o Festival de Almada poderia abrir uma caixa de Pandora para o futuro: que fazer com os artistas americanos? Ou os franceses, por exemplo, se Marine Le Pen tivesse ganho as eleições em França? E os artistas húngaros, liderados por Victor Orbán?".



Em conversa com a RTP, o programador do Festival de Almada quis deixar claro que o seu papel não é o de “seguir o caminho mais fácil”. “Nunca os dispensaria por causa desse contexto. Não me assusta que haja debate”, sublinhou Rodrigo Francisco, defendendo que os artistas não podem aqui ser vistos numa dimensão política.



Por outro lado, fala de uma obrigação sua para com o público do festival, porque no ano passado Almada acolheu um grupo israelita e foi “um enorme sucesso”.



“E é por causa do sucesso dos israelitas no ano passado, em que esgotaram o palco grande de mais de quinhentos lugares”, que o programa deste ano conta com um grupo daquelas latitudes, admitiu Rodrigo Francisco, para acrescentar que antes de tudo está a satisfação do público que o festival serve.PCP e câmara demarcam-se



O Partido Comunista e a Câmara de Almada são dois grandes impulsionadores do festival, pelo que a sua posição será, de alguma forma, determinante face às nuances políticas presentes no programa. Ou talvez não.



Questionado pela RTP sobre estas questões, o PCP enviou a seguinte resposta por escrito:



"O PCP valoriza o extraordinário papel do Festival de Teatro de Almada, o mais importante festival de teatro a nível nacional, que tanto prestigia Portugal e a cultura portuguesa.



Um Festival que tem pautado a sua programação por valores democráticos e humanistas, com expressão na defesa da paz e solidariedade com os povos, nomeadamente com o povo palestiniano.



Naturalmente a decisão quanto à programação é da direcção do Festival.



É conhecida a posição de sempre do PCP em defesa dos legítimos e justos direitos nacionais do povo palestiniano".



Já a Câmara de Almada, face aos pedidos do Comité de Solidariedade, não se comprometeu com uma intervenção no andamento do evento, reservando a possibilidade de uma tomada de posição quando terminar a edição de 2017 do Festival de Almada.

BDS

O protesto do Comité de Solidariedade com a Palestina surge enquadrado no movimento BDS (Boicote, Desinvestimento e Sanções), uma “campanha de boicote cultural lançada através do apelo de artistas palestinianos em 2004”.



Como o CSP explica no email enviado à organização do Festival de Almada, as iniciativas BDS não são dirigidas “a indivíduos por eles mesmos, mas sim a instituições culturais cúmplices da política de apartheid do Estado de Israel, tanto pelos seus laços legais ou pelo seu silêncio, ou por serem embaixadores culturais de Israel”.



O comité acrescenta que “em 2005 o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel lançou uma campanha de marketing - Brand Israel - que tem por objectivo enviar embaixadores culturais à volta do mundo para branquear as políticas de ocupação e colonização do Estado de Israel”, sendo de “salientar que uma das condições exigidas para o financiamento de artistas israelitas é que estes se tornem ‘embaixadores’ representantes do Estado”.