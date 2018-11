Protesto dos coletes amarelos provoca oito feridos

RTP24 Nov, 2018, 17:36 / atualizado em 24 Nov, 2018, 18:13 | Mundo

O dia tem sido conturbado em França, em especial na capital, em Paris. Nos Campos Elísios encontraram-se milhares de ‘coletes amarelos’ que entraram em confrontos com a polícia, que tentou dispersar os manifestantes com gás lacrimogéneo, canhões de água e perímetros de segurança.



O ministério do Interior francês contabilizou mais de 80 mil protestantes em todo o país, que contestam os preços dos combustíveis, num protesto que conta também com a participação de vários portugueses.





Já este sábado, Cristophe Castaner havia acusado a extrema-direita de ser a responsável pelos confrontos, afirmando que Marine Le Pen apelou à junção de protestantes nos Campos Elísios. Uma acusação prontamente rebatida pela líder da Frente Nacional, no twitter.







Ao anoitecer, os Campos Elísios ficaram mais calmos com muitos dos manifestantes a desmobilizarem. Num momento de grande contestação social, muitos coletes amarelos pedem a Emmanuel Macron que recue na decisão de manter a França em austeridade fiscal.



Apesar do foco do protesto prender-se com o aumento do preço dos combustíveis, o protesto dos ‘coletes amarelos’ tem sido estendido a outras medidas económicas do presidente Emmanuel Macron, que têm deixado os franceses descontentes.





(c/ Lusa)



Os ‘coletes amarelos’ são conhecidos em França como um movimento cívico que se encontra à margem de partidos e sindicatos. Foi criado nas redes sociais com o crescente descontentamento da classe média-baixa francesa.