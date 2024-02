Protesto em Belgrado contra absolvição dos acusados pela morte de jornalista em 1999

A vítima, Slavko Curuvija, proprietário e chefe de redação do diário Dnevni Telegraf, e da revista Evropljanin (O Europeu), publicações conotadas com a oposição, foi uma das mais influentes vozes críticas na Sérvia da década de 1990.

Curuvija foi morto a tiro frente ao seu apartamento em Belgrado em 11 de abril de 1999. Nessa ocasião, a Sérvia permanecia sob a bombas da NATO, uma intervenção militar justificada pela repressão do regime de Slobodan Milosevic ao movimento armado independentista dos albaneses do Kosovo, então uma província do sul da Sérvia.

Alguns dias antes do seu assassinato, os `media` pró-governamentais tinham acusado de "traidor" o jornalista de 49 anos, que tinha apelado à NATO para bombardear diversos objetivos estratégicos na Sérvia.

O antigo chefe dos serviços de informações, Radomir Markovic, e outro alto responsável, Milan Radonjic, foram condenados a 30 anos de prisão. Dois outros importantes membros dos serviços de segurança internos, Ratko Romic e Miroslav Kurak, foram condenados individualmente a 20 anos de prisão.

O procurador e a defesa decidiram recorrer das sentenças pronunciadas no julgamento.

Radomir Markovic cumpre uma pena de 40 anos de prisão pela morte, em agosto de 2000, de Ivan Stambolic -- ex-líder da Liga dos Comunistas da Sérvia na década de 1980 e que de seguida ocupou os cargos de primeiro-ministro e de Presidente da República Federal da Sérvia antes da violenta desintegração da Jugoslávia --, e de outros quatro dirigentes políticos da oposição na década de 1990.

Esta deliberação foi a primeira no país balcânico pela morte de um jornalista, e quando permanecem por concluir os processos judiciais pelas mortes dos jornalistas Milan Pantic em 2001, e Dada Vujasinovic, em 1994.

A decisão do tribunal de recurso foi condenada pela organização não-governamental (ONG) Repórteres Sem Fronteiras (RSF), oposição sérvia, diversas instâncias internacionais e associações de defesa dos jornalistas.

Em comunicado, a Associação de Juízes da Sérvia indicou "partilhar a deceção do público" pelo desfecho deste caso que se prolongou por 25 anos, mas apelou para que não sejam feitas críticas aos juízes que emitiram o veredicto.

"Isto demonstra que as instituições responsáveis [pelo inquérito], a polícia, o gabinete do procurador e o tribunal não cumpriram o seu dever e o público pode legitimamente perguntar o que falhou aqui", acrescentou a Associação.

Hoje, várias centenas de pessoas cumpriram 25 minutos de silêncio para denunciar "25 anos sem justiça".

Esta absolvição "é uma mensagem do Estado aos jornalistas, para lhes dizer que não estão protegidos", reagiu Zeljko Bodrozic, presidente da Associação Independente de Jornalistas Sérvios.

"E aquilo que os cidadãos podem concluir é que não estão eles próprios protegidos, se os jornalistas não estão", acrescentou.

"Trabalho porque quero que este país esteja organizado para que os chefes de redação e os jornalistas possam criar livremente os seus próprios jornais, que os jornais possam ser vendidos livremente e que os cidadãos possam lê-los livremente", declarou Curuvija pouco antes da sua morte, que no passado também tinha mantido estreitos contactos com os serviços de informações sérvios.

Em 2023, e de acordo com a classificação dos Repórteres sem Fronteiras (RSF) sobe liberdade de imprensa, a Sérvia ocupava o 91º lugar num total de 180 países.