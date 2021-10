Protesto em Roma e Milão

A chamada lei "zan" foi rejeitada através de votação secreta no Senado, depois de aprovação pela Câmara dos deputados, a outra parte do Parlamento italiano.



O projeto punia os atos de discriminação e incitação à violência contra gays, lésbicas, transgéneros e pessoas com deficiência.



A Câmara Alta impediu que a lei entrasse em vigor, por 154 votos contra 131. E as imagens do festejo dos Senadores chocaram os italianos, até porque a maioria da população seria favorável à aprovação da lei.