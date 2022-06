Protesto Ryanair. Tripulantes em greve de 24 a 26 de junho

Os tripulantes da Ryanair vão fazer greve na próxima semana. O pré-aviso foi entregue pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil e abrange os dias 24,25 e 26 de junho. Este sindicato considera que o acordo de empresa assinado com a Ryanair por outra estrutura sindical contém cláusulas ilegais e incentiva a política de abuso e intimidação da empresa em relação aos trabalhadores. Os tripulantes da Ryanair de Espanha e França vão também fazer greve no final deste mês.