Protestos anti-governamentais de grande dimensão na região russa de Khabarovsk

Residentes de Khabarovsk, perto da fronteira com a China, saíram à rua em massa desde a detenção a 9 de julho do governador regional Sergei Fourgal, acusado de homicídio e demitido do cargo na segunda-feira.

Os protestos estão entre as maiores manifestações anti-governamentais na Rússia e o Kremlin disse esta semana que foram alimentados por ativistas da oposição de fora da região.

Dezenas de milhares de pessoas marcharam pelas ruas de Khabarovsk, agitando a bandeira regional e cantando `slogans` hostis ao Presidente Vladimir Putin, enquanto os carros que passavam buzinavam em apoio.

Manifestantes reunidos em frente à sede da administração regional na praça de Lenine gritaram "Liberdade" e "Putin, demita-se".

Os polícias, usando máscaras, permitiram que os manifestantes marchassem, apesar da proibição de concentrações públicas, como parte das medidas de combate à covid-19.

Segundo funcionários em Khabarovsk, a manifestação contou com a presença de cerca de 6.500 pessoas, mas os meios de comunicação social a favor da oposição nas redes sociais estimaram o número de participantes em cerca de 90.000.

Segundo jornalistas no local, a manifestação foi a maior desde que os protestos começaram em julho.

As autoridades tinham indicado que pelo menos 10.000 pessoas tinham participado em manifestações semelhantes a 11 e 18 de julho, mas os meios de comunicação social locais e os números da oposição tinham estimado a participação entre 35.000 e 50.000 pessoas.

Mikhail Degtiarev, 39 anos, deputado da Duma, foi nomeado governador interino por Putin na segunda-feira e chegou a Khabarovsk no dia seguinte.

Entretanto, Fourgal foi levado para Moscovo, ficou em prisão preventiva e está a ser acusado por alegados homicídios cometidos há mais de 15 anos quando era um homem de negócios.

Os apoiantes de Fourgal consideram o caso como uma tentativa de neutralizar um adversário do partido governante Rússia Unida. Membro do partido nacional LPDR, Fourgal foi eleito governador contra o candidato do Kremlin.

MC // ZO

Lusa/Fim