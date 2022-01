Protestos anti-vacina apoiam tenista Djokovic retido na Austrália

O sérvio está retido há quatro dias, sob escolta policial, num edifício em Melbourne que os australianos chamam "gaiola" e alegam não ter condições.



A audiência que pede a revogação do visto do jogador tem lugar esta segunda-feira.



Djokovic vai ficar a saber se é ou não expulso do país e se vai poder jogar no Open da Austrália que começa no dia 17 de janeiro.