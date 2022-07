Protestos contra a ONU na RDCongo provocaram 27 mortos e 58 feridos

A sociedade civil acusou a missão de paz da ONU no país (Monusco) de violar os direitos humanos num momento em que a população "exige a sua saída" por "falta de capacidade" na preservação da segurança no leste da RDCongo.

Nesse sentido, grupos da sociedade civil do vizinho Kivu do Sul, onde também houve protestos com pelo menos quatro mortes, condenaram o "uso desproporcional da força" da Monusco para reprimir os manifestantes, cujas exigências consideram serem "legítimas".

As organizações da sociedade civil também pediram às autoridades da RDCongo "uma reunião interinstitucional urgente para rever e acelerar o plano de retirada da Monusco".

Os protestos contra a ONU começaram no passado fim de semana em várias localidades do Kivu do Norte e levaram esta segunda-feira ao assalto e pilhagem de alguns edifícios da ONU na cidade de Goma, capital da província e base de operações de muitas organizações não-governamentais.

O governo da RDCongo, por seu lado, anunciou um número menor de mortos na terça-feira: três funcionários da organização - um militar marroquino e dois polícias indianos, segundo a ONU - e 12 civis.

Farhan Haq, porta-voz adjunto do secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou as mortes e disse, também na terça-feira, que "qualquer ataque dirigido contra o pessoal de manutenção da paz da ONU pode constituir um crime de guerra".

O leste da RDCongo está mergulhado desde 1998 num conflito alimentado por milícias rebeldes e ataques de soldados do Exército, apesar da presença da Monusco, com mais de 14 mil "capacetes azuis".

A ausência de alternativas e meios de subsistência estáveis ??levou milhares de cidadãos da RDCongo a pegar em armas e, de acordo com o Kivu Security Barometer (KST), o leste do país é campo de batalha de pelo menos 122 grupos rebeldes.