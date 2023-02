Protestos contra regime regressam a várias cidades do Irão

“Death to the Republic of Executions!”



More protests reported today in cities in #Iran including Tehran (shown here), Rasht, Mashhad, Sanandaj.



This is the 40th day since the lynchings of protesters Mohammad Mehdi Karami and Mohammad Hosseini. pic.twitter.com/DpNWTRYzNc… https://t.co/CjnGgHMcnx — IranHumanRights.org (@ICHRI) February 17, 2023 Os vídeos nas redes sociais mostram manifestações na capital Teerão e nas cidades de Arak, Isfahan (centro), Izeh, na província de Khuzestan (sudoeste) e Karaj (norte), revelou a organização Human Rights Iran, citada pelas agências internacionais.

By blocking the road people start the uprisings in Golshan street in Sanandaj.



February 16, 2023#JinaAmini#IranRevolution#Kurdistanpic.twitter.com/JgLv0mwfjw — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) February 16, 2023

As manifestações assinalaram 40 dias desde que as autoridades iranianas executaram dois homens condenados à pena de morte devidos a acusações relacionadas com os protestos que têm ocorrido no país desde setembro.Nas regiões curdas do Irão, vídeospartilhados pela organização de Direitos Humanos Hengaw mostram bloqueios nas estradas com objetos em chamas na capital da província do Curdistão, Sanandaj (oeste), cidade que, desde a morte de Amini, tem sido palco de várias manifestações., um cântico que tem sido repetidamente ouvido nos protestos e que visa oAli Khamenei, guia supremo do Irão, com 83 anos.Os meios de comunicação social iranianos não reconheceram imediatamente os protestos.Há meses que as autoridades iranianas não revelam o número de detidos e executados nos protestos, apesar de o Governo ter admitido que fez “dezenas de milhares de detenções” no início deste mês.As comemorações de 40 dias pelos mortos são frequentes no Irão e em todo o Médio Oriente. Mas podem transformar-se em confrontos cíclicos entre uma população cada vez mais desiludida e forças de segurança mais violentas, como aconteceu nos protestos que levaram à revolução no país em 1979.

O Governo do Irão tem alegado, sem apresentar provas, que os protestos são uma conspiração do ocidente, e não raiva da população iraniana.