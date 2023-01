Protestos em Barcelona contra escolha da cidade para cimeira entre Sánchez e Macron

As multidões dirigiram-se ao consulado francês, na capital catalã, e entraram em confronto com as forças que faziam segurança no local.



Os confrontos alastram-se à vizinha praça da Catalunha.



O chefe do governo espanhol e o presidente francês reuniram-se em Barcelona para discutir projetos como o do gasoduto que ligará Espanha à Europa por mar e o apoio à Ucrânia.