Protestos em Hong Kong. Austrália alerta turistas para risco de violência

RTP07 Ago, 2019, 14:05 / atualizado em 07 Ago, 2019, 14:06 | Mundo

“Os protestos tornaram-se ainda mais imprevisíveis e devem continuar“, lê-se num comunicado publicado no site do Governo australiano.



“As áreas turísticas foram afetadas. Existe um risco de violência entre os manifestantes e a polícia ou criminosos, particularmente em protestos não autorizados”, lê-se ainda nesse comunicado.



Perdura há dois meses a onda de protestos contra o Governo local, espoletada pelo projeto de revisão da lei de extradição, que iria permitir extraditar suspeitos de crimes para jurisdições sem acordos prévios - e para a China continental.



O que inicialmente começou como uma pequena manifestação pacífica transformou-se numa luta para manter a democracia no território semiautónomo chinês, com violentos confrontos entre ativistas e polícia.



No início desta semana, uma grande greve organizada pelo movimento pró-democracia paralisou Hong Kong. A maior parte das empresas fechou, as ruas das três regiões principais da cidade ficaram bloqueadas e várias estações de metro foram invadidas por homens vestidos de preto. Um dos aeroportos mais movimentados do mundo também foi obrigado a cancelar cerca de 250 voos.



Os protestos em larga escala ainda se prolongaram pela noite de segunda-feira. As ruas em chamas e as esquadras cercadas levaram à intervenção da polícia de choque, que disparou bombas de gás lacrimogéneo para travar os manifestantes mais agressivos. Nessa noite foram lançadas mais de 800 bombas e detidas 148 pessoas.

Aviso de Pequim



O Governo chinês avisou entretanto os manifestantes para deixarem de “brincar com o fogo”, acrescentando que a punição dos responsáveis pelos protestos seria "apenas uma questão de tempo".



"Deve ficar muito claro para o pequeno grupo de criminosos violentos e sem escrúpulos e para as forças sujas por detrás deles: aqueles que brincam com fogo morrerão pelo fogo", afirmou o porta-voz do Gabinete de Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado chinês, Yang Guang.



“Nunca subestimem a forte determinação e o imenso poder do Governo central", acrescentou.



Ainda assim, a resposta não tardou a chegar. Três membros do movimento pró-democracia de Hong Kong organizaram mais tarde uma conferência de imprensa inédita após as ameaças do exército chinês.



Vestidos de preto e máscaras a tapar a face, dois homens e uma mulher decidiram falar aos jornalistas “em nome do povo”.



"Esta plataforma visa contrabalançar o monopólio do governo sobre o discurso político", começaram por afirmar.



"Pedimos ao governo que capacite as pessoas e responda aos apelos dos cidadãos de Hong Kong", alegaram.



Os representantes do movimento exigiram a renúncia da chefe do executivo e uma investigação à ação da polícia nas manifestações locais. Além destas medidas, os três membros ainda pediram uma amnistia para os manifestantes e a revogação da polémica lei de extradição para a China invés da suspensão da mesma.

Carrie Lam não desarma



No entanto, Carrie Lam permaneceu resoluta face aos pedidos de demissão.





"Neste momento não acho que a minha renúncia ou de outro membro do Governo seja a melhor solução”, assegurou a líder do Governo numa conferência de imprensa, em resposta aos manifestantes.







Enquanto os ânimos não acalmam, o Governo australiano aconselha as pessoas a evitarem as multidões e a estarem atentas a novos desenvolvimentos.



We have raised our advice level for #HongKong: we now recommend you ‘exercise a high degree of caution’. Avoid large public gatherings. Monitor media and follow the advice of local authorities. https://t.co/tTCjY1N1ft — Smartraveller (@Smartraveller) 6 de agosto de 2019



"Recomendamos níveis elevados de precaução. Evitem grandes concentrações de pessoas. Acompanhem as notícias e sigam os conselhos das autoridades locais", lê-se num tweet da Smart Traveller.