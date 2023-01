Protestos em Itália para apoiar líder anarquista em greve de fome

De acordo com a imprensa local, os manifestantes em Roma tentaram forçar os cordões policiais e danificaram jardins e veículos estacionados na rua.

Na sexta-feira registaram-se ataques a instalações diplomáticas de Itália em Berlim, onde um incêndio danificou um carro de um funcionário, e em Barcelona, onde o consulado italiano apareceu vandalizado com inscrições anarquistas e frases de apoio a Cospito.

A vaga de protestos coincide com a deterioração do estado de saúde do líder anarquista italiano Alfredo Cospito, que cumpre uma pena de 20 anos de prisão por vários delitos, incluindo um atentado sem vítimas perpetrado em 2006.

Cospito está em greve de fome há 102 dias em protesto contra o regime de isolamento a que se encontra submetido e esta semana um responsável pela fiscalização das condições das pessoas privadas de liberdade, Mauro Palma, disse que a sua situação é "grave".

Segundo uma delegação que o visitou na semana passada, Cospito, de 55 anos, perdeu 40 quilos desde que iniciou o protesto.

A sua principal exigência é o fim do isolamento a que está sujeito desde maio passado, sem possibilidade de visitas e com contactos muito limitados com outros reclusos, um regime criado para casos excecionais ligados à máfia.

Este regime foi-lhe aplicado após ter sido condenado, quando já estava na prisão por outros delitos, por um atentado "com caráter terrorista" em frente a uma escola da polícia em Turim, que não provocou vítimas.