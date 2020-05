Protestos EUA. Donald Trump ameaça enviar Guarda Nacional para Minneapolis

A população está revoltada com a atuação das autoridades no caso da morte de um afro-americano esta semana, que foi asfixiado depois de um polícia permanecer com os joelhos em cima do pescoço da vítima.



O Mayor da cidade concorda com o sentimento de revolta pelo procedimento desses polícias, que entretanto foram despedidos, mas apela ao bom senso e à calma.