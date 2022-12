Protestos levam governo peruano a colocar forças armadas na rua

"Vamos assumir o controlo da rede rodoviária em todo o país para assegurar o livre trânsito de todos os peruanos e para que possam exercer adequadamente os direitos garantidos pela Constituição", anunciou, na terça-feira, o ministro da Defesa, Alberto Otarola, numa declaração à imprensa.

Além disso, "foi ordenada a proteção imediata pelas forças armadas dos pontos estratégicos de bens nacionais", como aeroportos e centrais hidroelétricas, acrescentou.

Os militares também vão proteger "todas as infraestruturas cujo valor estratégico sirva para garantir a vida e a subsistência de todos os peruanos", reforçou.

Otarola classificou os protestos como um "motim provocado por profissionais que têm trabalhado" para o conseguir "há muito tempo", salientando que têm "identificadas as pessoas que trabalham contra o Estado de direito no país".

De acordo com o último relatório policial, existem bloqueios de estradas em 14 das 24 regiões do Peru, sendo as mais afetadas Apurimac, onde o Governo declarou estado de emergência, assim como Arequipa e Ica, regiões que segundo Otarola estarão abrangidas pelas medidas anunciadas.

Até ao momento, sete manifestantes morreram nos protestos e mais de uma centena de polícias foram feridos, 15 dos quais num ataque com explosivos.

A adoção das medidas pelo governo insere-se no contexto da eclosão de protestos que o Peru vive desde a semana passada, quando o então Presidente Pedro Castillo lançou uma tentativa de golpe de Estado ao determinar a destituição do Congresso, a constituição de um governo de emergência e a reorganização do sistema de justiça.