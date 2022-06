Protestos levam mais um irmão do Presidente do Sri Lanka a deixar cargo

"Decidi deixar lugares de Estado", disse hoje Basil Rajapaksa, o primeiro da família Rajapaksa a abandonar o seu lugar no Parlamento do Sri Lanka, na sequência das crescentes manifestações públicas para que os membros da família presidencial se demitam, incluindo o chefe de Estado.

Basil Rajapaksa foi ministro das Finanças entre julho de 2021 e abril passado, altura em que se demitiu com outros ministros por falta de resolução da situação económica por parte do Governo.

Hoje, o irmão do Presidente anunciou que enviou uma carta para abdicar do seu lugar no Parlamento, mas insistiu que não é o único responsável pelas dificuldades económicas do país.

"A crise já existia quando eu assumi", afirmou numa conferência de imprensa, frisando que considera ter dado o seu "melhor com toda a força".

A sua demissão do Parlamento é vista como um duro golpe para a dinastia da sua família, que tem enfrentado uma crescente indignação pública, com protestos exigindo a demissão do Presidente Rajapaksa e dos seus irmãos.

Os protestos levaram um outro membro da família, o primeiro-ministro Mahinda Rajapaksa, a deixar o cargo no mês passado, no meio da violência nacional em que os seus apoiantes atacaram manifestantes pacíficos.

A poderosa família Rajapaksa governou durante grande parte das últimas duas décadas o Sri Lanka, que enfrenta a sua pior crise económica e sofre de escassez de medicamentos, alimentos e combustíveis há meses.