Protestos no museu do Holocausto. Manifestantes acusam Herzog de genocídio

Centenas de manifestantes juntaram-se na inauguração do museu do Holocausto, nos Países Baixos, e acusaram o líder israelita de genocídio.

Os protestantes consideram absurdo que Isaac Herzog esteja no centro de crimes de guerra e a marcar presença na abertura do memorial.



Dizem que o lugar do presidente israelita é no Tribunal Penal Internacional e pedem a libertação da Palestina.



O Ministério da Saúde do Hamas anunciou que já morreram cerca de 31 mil pessoas na Faixa de Gaza desde o início da guerra.



Oitenta anos depois da Segunda Guerra Mundial, Amesterdão abre o primeiro museu do Holocausto.