Protestos provocam vários feridos frente à embaixada turca em Washington

Os manifestantes protestavam junto à embaixada turca em Washington contra a prisão de Selahattin Demirtas, um dos líderes do partido pró-curdo no Parlamento, o HPD. Outros mostravam bandeiras do PYD, o partido curdo sírio que Erdogan acusa de ser uma fachada para os separatistas curdos.



As imagens mostram o que parecem ser guarda-costas e agentes à paisana do Presidente turco a agredir os manifestantes.

Peaceful Kurdish protesters who demonstrated in front of the turkish embassy in Washington,were attacked by Turkish pro Erdogan#USA #Turkey pic.twitter.com/1nkCvOJiCg — CLAUDIA (@ClaudiaAlMina) 17 de maio de 2017

Na altura dos confrontos, Erdogan encontrava-se edifício da embaixada.



Os protestos e os confrontos ocorreram poucas horas depois do encontro entre Trump e Erdogan na Casa Branca, durante a qual os dois presidentes prometeram atenuar a tensão entre os dois países.



Uma das questões mais sensíveis é a decisão de Washington em fornecer armas aos milicianos curdos da Síria, uma organização que Ancara considera terrorista.

A polícia tentou intervir, mas durante cerca de dois minutos várias pessoas são atiradas ao chão e pontapeadas.