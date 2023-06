Protetor solar grátis nos Países Baixos após números recorde de cancro de pele

Numa primeira fase, centenas de distribuidores de protetor solar foram já montadas em estabelecimentos de ensino, festivais, parques, recintos desportivos e espaços públicos ao ar livre em todo o país.O Governo neerlandês pretende desta forma

A iniciativa lançada pelo país do norte da Europa inspirou-se numa campanha similar vigente há décadas na Austrália, vulgarmente conhecida como "slip, slop, slap" (slip on a shirt, slop on sunscreen and slap on a hat, ou seja, em tradução livre, "põe uma t-shirt, besunta-te com protetor e enfia um chapéu").





O cancro de pele é a forma de cancro prevalente nos Países Baixos e as autoridades de Saúde nacionais têm identificado um aumento recorde de casos da doença nos anos mais recentes, tendência que a generalidade da Europa está a acompanhar.