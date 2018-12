Protocolo estabelece ensino de Português na Escola Internacional das Nações Unidas

RTP07 Dez, 2018, 16:40 / atualizado em 07 Dez, 2018, 16:49 | Mundo

A assinatura teve lugar no Gabinete do Secretário-Geral das Nações Unidas, com a presença do Secretário-Geral, António Guterres, na sede da Organização. O Presidente do Camões, Embaixador Luís Faro Ramos, foi representado pelo Representante Permanente junto das Nações Unidas, Embaixador Francisco Duarte Lopes, pelo Brasil assinou o Protocolo de Cooperação o Embaixador Mauro Vieira e, pela UNIS, o Dr. Dan Brenner, Diretor Executivo.



Assim, é iniciada uma parceria entre os dois países (Portugal e Brasil), pela primeira vez, no ensino do português, nesta Escola, iniciando-se como extracurricular e tendo em vista a integração futura do português no currículo da Escola, junto com oito outras línguas, onde se contam as línguas oficiais das Nações Unidas.



O Protocolo agora assinado "permite a oferta de aulas de português a mais de duas dezenas de interessados em aprender a língua, nos diversos níveis de proficiência, a filhos de diplomatas, funcionários das Nações Unidas e outros alunos internacionais". As aulas serão lecionadas por um docente da rede do Camões, I.P., em colaboração com um professor indicado pelo Brasil que acompanhará a evolução do processo ensino-aprendizagem regularmente. A cooperação estabelecida neste protocolo será acompanhada pelo Coordenador do Ensino de Português nos EUA, Dr. João Caixinha.



A Escola Internacional das Nações Unidas (UNIS) é uma escola internacional na cidade de Nova Iorque, estabelecida em 1947 por famílias que trabalhavam para as Nações Unidas. A escola foi fundada para fornecer uma educação internacional, preservando as diversas heranças culturais de seus alunos. Hoje, a UNIS tem mais de 1600 estudantes em dois locais, atendendo as comunidades das Nações Unidas, internacionais e de Nova Iorque. A Escola é dirigida por um Conselho de Curadores, que é responsável pelo cumprimento da missão da UNIS e pelas políticas relacionadas à conduta e gestão dos assuntos da escola. O Conselho é nomeado pelo Secretário-Geral das Nações Unidas e é composto por 18 membros.