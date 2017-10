Provável novo chanceler da Áustria não tem idade para ser Presidente

Lusa13 Out, 2017, 12:12 | Mundo

Todas as sondagens dão a vitória ao partido de Kurz, o ÖVP (conservador), nas legislativas do próximo domingo. Essa vitória elevará, Kurz, aos 31 anos, completados em agosto, ao cargo de chanceler (tal como Portugal, a Áustria tem um mínimo de idade de 35 anos para a presidência, mas não para outros cargos políticos).

Será um triunfo pessoal do "wunderkind" (menino-prodígio) da política austríaca. Antes de Kurz assumir a liderança do partido, em maio, o ÖVP era terceiro nas sondagens, atrás dos seus parceiros de coligação socialistas e da extrema-direita. A sua ascensão resultou num salto de dez pontos na sondagens para o partido.

A campanha de Kurz foi muito personalizada. Nem o nome nem a sigla do partido aparecem em muitos dos cartazes do ÖVP -- só a referência a "Kurz 2017".

A votação de domingo será o zénite de uma carreira política rápida e fulgurante. Nascido em Viena em 1986, Kurz começou por se destacar na juventude partidária do ÖVP. Esse protagonismo valeu-lhe, em 2011, a nomeação para o recém-criado posto de secretário de Estado da Integração. Dois anos depois, foi promovido a ministro dos Negócios Estrangeiros -- o mais jovem de sempre da União Europeia.

Como chefe da diplomacia austríaca, Kurz foi anfitrião das negociações do acordo nuclear entre o Irão e o Ocidente. Kurz também assumiu uma posição de linha dura na crise dos refugiados, entrando em choque com a vizinha Alemanha.

Em maio deste ano, o então líder do ÖVP, Reinhold Mitterlehner, demitiu-se. Kurz era já o seu sucessor natural, mas só aceitou o posto depois de impor uma série de condições. Kurz obteve poderes invulgares para o líder de um partido austríaco -- por exemplo, a autoridade de definir as listas de candidatos, contornando as lideranças do partido a nível estadual.

"Sou jovem e portanto impaciente", disse Kurz numa entrevista ao jornal "Die Presse".