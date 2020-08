Provedor de Justiça lamenta "profundo golpe" à liberdade de imprensa no ataque a jornal Canal de Moçambique

"Esta situação representa um profundo golpe à liberdade de expressão e de imprensa no nosso país", declarou Isaque Chande, falando à comunicação social em Maputo, à margem do lançamento do Plano Estratégico do Provedor de Justiça 2020-2024.

A redação do semanário Canal de Moçambique, localizada no centro de Maputo, ficou destruída, após desconhecidos terem ateado fogo na noite de domingo.

Para o Provedor de Justiça, o ataque a um órgão de informação atenta contra os princípios fundamentais do Estado de direito democrático, na medida que cabe ao quarto poder "fiscalizar" quem exerce funções governamentais ou públicas.

"As pessoas que exercem funções governamentais ou públicas estão para servir os moçambicanos e quem muitas vezes denuncia desvios é a imprensa. Eu acredito que apesar deste golpe, a imprensa vai continuar a desempenhar o seu papel, que é de fundamental importância", declarou Isaque Chande.

Várias entidades nacionais e internacionais já condenaram o incêndio na redação do Canal de Moçambique, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, também condenou o acontecimento e exigiu que os autores sejam levados à justiça.

O jornal Canal de Moçambique é um dos principais semanários do país e tem-se destacado por trabalhar em matérias como corrupção.

O jornal já foi várias vezes alvo de processos judiciais por alegada calúnia e o seu editor executivo, Matias Guente, vai ser ouvido novamente na quarta-feira pela Procuradoria-Geral da República para responder a perguntas sobre textos que o semanário escreveu envolvendo contratos na área de segurança entre o Governo e as multinacionais petrolíferas que operam na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

No final do último ano, Matias Guente escapou a uma tentativa de rapto em Maputo, um episódio ainda por esclarecer e que também gerou repúdio por parte de várias entidades moçambicanas e internacionais.