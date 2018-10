Província afegã de Kandahar realiza eleições parlamentares com uma semana de atraso

Lusa27 Out, 2018, 12:22 | Mundo

"O processo eleitoral começou às 07:00 em Kandahar (03:30 em Lisboa) e continuará até as 16:00 (12:30 em Lisboa) na província", disse um porta-voz da Comissão Eleitoral Independente (CEI), Abdul Aziz Ibrahimi, numa conferência de imprensa.

De acordo com o porta-voz, 173 assembleias de voto permanecerão abertas na província hoje, embora as eleições tenham sido suspensas nos distritos de Maroof e Nish, já que devido à falta de segurança o recenseamento eleitoral não pôde ser realizado.

O porta-voz do Ministério do Interior afegão, Najeeb Danish, disse que "a situação de segurança é boa e não houve ameaças em Kandahar".

Danish acrescentou que as autoridades provinciais mobilizaram seis mil polícias adicionais para proteger os eleitores e as mesas de voto.

O Governo decidiu adiar as eleições uma semana na província de Kandahar depois de um ataque, a 18 de outubro, atribuído aos Talibãs e no qual morreram o chefe da polícia de Kandahar, Abdul Raziq, o chefe do serviço de informação local, Mumin Hussainkhil, e um jornalista.

O comandante da NATO no Afeganistão, tenente-general Austin S. Miller, consegui escapar ileso ao ataque.

As eleições parlamentares foram realizadas no fim de semana passado no resto do país e quatro milhões de afegãos participaram no sufrágio.

No final desta votação, a CEI publicará os números finais sobre a participação nacional

