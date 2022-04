Província do centro de Moçambique regista 14 casos de cólera

Os casos foram notificados entre os dias 4 e 14 deste mês, 13 dos quais no distrito de Mopeia e um em Morrumbala, disse Isaías Marcos, médico chefe na província da Zambézia, em declarações a jornalistas.

Segundo o responsável, foram colocadas tendas em algumas unidades hospitalares para os doentes, além de se terem "reforçado equipas de apoio" para a sua assistência.

"Estamos a intensificar as atividades nas comunidades, sensibilizando as pessoas sobre boas práticas, entre as quais a boa conservação dos alimentos, tratamento da água, lavagem das mãos e outros", referiu o médico chefe.

De acordo com a fonte, foram registados 126 casos cumulativos de doenças diarreicas na Zambézia, incluindo a cólera, e as autoridades avançaram que se está a monitorizar e a assistir à população para que "não se registem óbitos".

As autoridades moçambicanas anunciaram na terça-feira o registo de três casos de cólera que se suspeita estarem ligados a consumo de água imprópria após inundações no vale do Zambeze, na província de Sofala, também no centro de Moçambique.

A cólera é uma doença que provoca fortes diarreias, que é tratável, mas que pode provocar a morte por desidratação se não for prontamente combatida - sendo causada, em grande parte, pela ingestão de alimentos e água contaminados por falta de redes de saneamento.