"Provocação". Navio de guerra russo invade águas dinamarquesas no Báltico

A Dinamarca considerou a ação uma provocação inaceitável.





A primeira violação territorial do navio russo foi registada às 00h30 GMT desta sexta-feira e a segunda algumas horas depois, revelaram as Forças Armadas dinamarquesas em comunicado. O vaso de guerra russo afastou-se depois de ter sido contactado via rádio pela Marinha dinamarquesa, acrescentaram.





As violações coincidiram com a realização do Festival da Democracia da Dinamarca, a decorrer em Bornholm com a presença da primeira-ministra Mette Fredriksen e do ministro dinamarquês dos Negócios Estrangeiros, Jeppe Kofod.







Tratou-se de “uma provocação profundamente irresponsável por parte da Rússia no meio do #fmdk, grave e completamente inaceitável”, reagiu Kofod na rede social Twitter, referindo-se ao Festival. “Métodos de intimidação não resultam contra a Dinamarca”, acrescentou o responsável pela diplomacia dinamarquesa. O embaixador russo já foi chamado, revelou.





O ministro da Defesa Morten Bordskov garantiu aos jornalistas que não se registou qualquer ameaça direta ao Festival, citando as Forças Armadas do país.





“Temos de aceitar que o Mar Báltico se está a transformar numa área de alta-tensão”, afirmou Bordskov, lembrando que esta não foi a primeira vez que a Rússia invadiu território dinamarquês.





Em maio passado, o ministro ucraniano da Defesa revelou que o seu país tinha começado a receber mísseis Harpoon enviados pela Dinamarca, remessas que disse resultarem da cooperação entre diversos países.





Esta sexta-feira as forças ucranianas afirmaram ter atingido um navio russo no Mar Negro com dois mísseis Harpoon, no primeiro ataque ucraniano registado com estas armas fornecidas pelo Ocidente.



A embaixada russa em Copenhaga não reagiu de imediato a pedidos de esclarecimentos.