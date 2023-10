Próxima reunião do Grupo de Arraiolos vai ser na Polónia em outubro de 2024

A discursar na conferência de imprensa final da 18.ª reunião do Grupo de Arraiolos, que decorreu esta sexta-feira, no Porto, Andrzej Duda anunciou que a próxima reunião daquele grupo, que reúne 14 chefes de Estado, será em Cracóvia.

"Queria convidar a todos para próxima reunião, que será na Polónia, em Cracóvia, a minha cidade natal, dias 10 e 11 de outubro [de 2024]", anunciou o chefe de Estado polaco.

No mesmo momento, o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que as próximas reuniões do Grupo de Arraiolos, fundado por Jorge Sampaio em 2003, vão acontecer em 2025 na Estónia, 2026 na Hungria e em 2027 na Eslovénia.

O encontro desta sexta-feira teve no centro da discussão a guerra na Ucrânia, o alargamento da UE, as alterações climáticas e as questões relacionadas com as migrações.

No Porto, marcaram presença os chefes de Estado da Bulgária, Rumen Radev, da Croácia, Zoran Milanovic, da Eslovénia, Natasa Pirc Musar, da Estónia, Alar Karis, da Finlândia, Sauli Niinistö, da Grécia, Katerina Sakellaropoulou, da Hungria, Katalin Novák, da Irlanda, Michael Higgins, de Itália, Sergio Mattarella, da Letónia, Edgars Rinkevics, de Malta, George Vela, e da Polónia, Andrzej Duda.

O Presidente da Alemanha, que tem lugar no grupo, não esteve presente.

Segundo nota da Presidência germânica, Frank-Walter Steinmeier viajou para os Estados Unidos da América para reunir-se com o homólogo norte-americano Joe Biden.

Ao jantar, no Palácio da Bolsa, vai juntar-se ao grupo o Presidente da Roménia, Klaus Iohannis, como convidado.