Próximas etapas após demissão de Boris Johnson

Com o país em plena crise política, estas são as próximas etapas:

+++PORQUE É QUE BORIS JOHNSON SE DEMITIU?+++

A demissão de Johnson acontece após uma série de escândalos durante um tumultuoso período de três anos no poder, durante o qual `Bojo` torceu, e por vezes quebrou, as regras da política britânica.

Sobreviveu a uma moção de censura interna no mês passado, mas revelações recentes de que sabia de alegações de conduta sexual imprópria de um deputado antes de o promover para o governo desencadeou um `tsunami` de demissões de ministros que fizeram cair Johnson.

+++JOHNSON AINDA É PRIMEIRO-MINISTRO?+++

Boris Johnson demitiu-se da liderança do Partido Conservador, desencadeando eleições para a sucessão. Tal como aconteceu com David Cameron e Theresa May, Johnson pretende ficar em funções até ao fim do processo. Porém, a permanência não é bem vista, nem pela oposição, nem por muitos deputados conservadores. O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, ameaçou apresentar uma moção de censura para o remover do poder.

O seu sucessor tem, enquanto líder do partido maioritário na Câmara dos Comuns, direito a formar governo sem novas eleições legislativas.

+++QUANDO VAI O REINO UNIDO TER UM NOVO PRIMEIRO-MINISTRO?+++

O calendário das eleições internas será anunciado na próxima semana pelo Comité 1922 do grupo parlamentar. Segundo as regras atuais, todos os deputados conservadores são elegíveis para concorrer, precisando apenas do apoio de pelo menos oito colegas.

Seguem-se uma série de voltas de votações para eliminar os candidatos menos votados. Dependendo do número de candidatos, o processo poderá levar dias ou semanas. Os dois candidatos mais votados avançarão para uma eleição em que os cerca de 180.000 militantes do Partido votam via postal.

+++QUEM PODERÁ TORNAR-SE O PRÓXIMO PRIMEIRO-MINISTRO?+++

A lista de potenciais candidatos é longa, dos antigos ministros Rishi Sunak e Sajid Javid, que iniciaram a revolta na segunda-feira, ao atual ministro das Finanças Nadhim Zahawi, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, a procuradora-geral Suella Braverman, ou ainda Steve Baker e Penny Mordaunt.

Atualmente, o favorito segundo várias sondagens é o ministro da Defesa, Ben Wallace. Os candidatos vencidos Andrea Leadsom e Matt Hancock já afirmaram que não vão tentar novamente.

+++PODE JOHNSON SAIR ANTES DE UM NOVO LÍDER DO PARTIDO SER ESCOLHIDO?+++

Alguns deputados sugeriram que um líder interino possa tomar temporariamente as rédeas, como o vice-primeiro-ministro, Dominic Raab, ou até Theresa May.

Mas Johnson não mostrou intenções de sair imediatamente e iniciou uma remodelação para substituir os ministros que se demitiram. O "governo vai servir, como eu farei, até que um novo líder esteja no lugar", afirmou no discurso de demissão.

Se o partido pressionar Johnson a sair mais cedo e ele recusar, o desconcerto que envolve o governo poderá agravar-se a curto prazo. O governo já teve de cancelar intervenções no parlamento porque não tinha ministros disponíveis.