Próximas horas "determinantes" para o estado de saúde de Boris Johnson

A chefia provisória do governo britânico foi assumida por Dominic Raab, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros.



Bruno Manteigas, correspondente da Agência Lusa em Londres, considera que pode haver razões de preocupação, uma vez que já passaram 24 horas desde o internamento do primeiro-ministro britânico, apesar de Downing Street manter que este está "estável".



"Certamente a sua situação é preocupante o suficiente para continuar internado e acompanhado de perto e monitorizado", refere.



Bruno Manteigas sublinha contudo que não há sinais de que Downing Street esteja a esconder algo, sendo de afastar a possibilidade de que Boris Johnson já não esteja consciente e sem capacidades de ser ser o primeiro-ministro.



As próximas horas serão sem dúvida "determinantes" para o estado de saúde do primeiro-ministro do Reino Unido, acrescenta.