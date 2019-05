Próximas horas vão ser decisivas na Venezuela

O especialista refere que, para que houvesse uma alteração de forças no país, teriam de se verificar deserções significativas nas patentes médias e altas das Forças Armadas, algo que ainda não se verificou.



A oposição também não conseguiu o controlo dos pontos estratégicos do país, pelo que deverá haver uma "consolidação do status quo", a avaliar pelo cenário atual.



Bernardo Pires de Lima salienta que as próximas 48 horas vão ser decisivas, sobretudo o dia de hoje, uma vez que estão marcadas várias manifestações.



O apoio de uma grande base popular pode ser decisivo, bem como os apoios externos, no sentido de fazer com que Nicolás Maduro seja obrigado a fazer concessões.