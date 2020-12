Próximo do local da morte de George Floyd. Homem morre após tiroteio com a polícia

Out here at what sounds like an officer involved shooting at Cedar and 36th street. There were chants to abolish the police. Lots of people out checking out the scene. I’d say there’s around 60-70 ppl pic.twitter.com/YMp0C4pKVM — Alex Chhith (@AlexChhith) December 31, 2020

A polícia da cidade norte-americana de Minneapolis matou a tiro um cidadão na tarde de quarta-feira.O chefe do departamento policial de Minneapolis, Medaria Arradondo, avança que nenhum agente ficou ferido e a pessoa que seguia no carro da vítima saiu ilesa. Não foi adiantado quantos agentes estavam no local, mas Arradondo já prometeu divulgar as imagens captadas pelas câmaras dos agentes.“Eu quero que a nossa comunidade tenha acesso a isso para que possam ver por si mesmos”, disse o chefe do departamento. Até lá, Arradondo apela: “Por favor, deem-nos tempo, a mim e aos investigadores, para obter as provas, os factos, para que possamos processar isto”.A polícia não adiantou qual o crime pelo qual o suspeito era procurado, nem qualquer informação sobre a vítima, incluindo a sua nacionalidade.Floyd acabou por morrer asfixiado depois de o agente ter pressionado o pescoço com o joelho durante vários minutos, apesar dos sucessivos alertas da vítima, de que não conseguia respirar.Após o tiroteio, vários vídeos partilhados nas redes sociais demonstram uma multidão de manifestantes a protestar contra os agentes, com cânticos a exigir a abolição da polícia.O presidente de Minneapolis, Jacob Frey, anunciou em comunicado que estava a trabalhar com o chefe do departamento policial da cidade para obter mais informações sobre o tiroteio e prometeu divulgá-las o mais rápido possível.“Os acontecimentos deste último ano marcaram alguns dos dias mais sombrios da nossa cidade”, disse Frey. “Sabemos que uma vida foi interrompida e que a confiança entre as comunidades de cor e as forças de segurança é frágil., apelou o mayor de Minneapolis.A morte de George Floyd levou ao clamor por uma mudança radical no departamento policial de Minneapolis, há muito criticado por vários ativistas pelo que apelidam de cultura de violência racial que resiste à mudança.Frey e Arradondo, que se opuseram a acabar com o departamento, propuseram outras mudanças desde a morte de Floyd, incluindo a limitação do uso dos chamados “no-knock warrants”, que consiste em mandatos permitindo aos agentes entrarem em propriedades privadas sem aviso prévio aos residentes.No caso da morte de George Floyd, todos os quatro agentes envolvidos foram demitidos e acusados pela morte do afro-americano. O julgamento está marcado para março do próximo ano.c/agências