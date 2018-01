Próximos de PR da Guiné Equatorial "financiaram mercenários" para golpe de Estado

Lusa09 Jan, 2018, 14:17 | Mundo

Em resposta por e-mail a questões postas pela Lusa, Ponciano Mbomia Nvó, indicou que os mercenários são oriundos do Chade e da República Centro-Africana e que o objetivo dos "próximos" do Presidente, que não identifica, era "impedir" que Teodoro Nguema Obiang Mangue (conhecido por `Teodorín`), filho de Obiang Nguema, lhe suceda na chefia do Estado.

"Na Guiné Equatorial, há pessoas próximas do Presidente da República que financiaram mercenários do Chade e da República Centro-Africana para levarem a cabo um golpe de Estado contra o Presidente para impedir a sucessão em favor do filho, Teodorín", afirmou Ponciano Nvó.

Segundo o advogado, conhecido localmente por defender em tribunal processos contra presos políticos, "a invasão de mercenários" foi travada pela polícia dos vizinhos Camarões, cuja Justiça está a investigar esses elementos.

A 28 de dezembro último, Obiang Nguema indicou que as autoridades da Guiné Equatorial abortaram uma tentativa de golpe de Estado, supostamente liderado por um general do Chade e orquestrado pelo líder do único partido da oposição com assento parlamentar, CI, que elegeu um dos 100 deputados -- o Partido Democrático da Guiné Equatorial (PDGE, no poder desde a independência, elegeu os restantes 99).

Segundo Obiang Nguema, os factos ocorreram a 24 de dezembro último, tendo sido operacionalizado por "um grupo de mercenários estrangeiros", na maioria chadianos, mas também sudaneses e centro-africanos, que tentou na noite da véspera de Natal atacar o Palácio Presidencial de Koete Mongomo, onde se encontrava Obiang Nguema.

O palácio situa-se na parte continental do país, a cerca de 50 quilómetros de Ebibeyin, área em que, a 27 de dezembro, foram detidos "vários mercenários" já no lado camaronês da fronteira.

As fronteiras terrestres estão encerradas, havendo uma grande concentração de militares junto às linhas de delimitação do país com o Gabão e Camarões.

Hoje, questionado pela Lusa sobre a situação das várias dezenas de dirigentes políticos da oposição retidos há 12 dias nas sedes dos respetivos partidos, Ponciano Nvó indicou que a situação se mantém e que os detidos pertencem ao partido Cidadãos para a Inovação (CI), legalizado em 2015 e liderado por Nsé Obiang Obono, que continua incontactável, tal como não tem sido possível à Lusa contactar fonte governamental.

"Os detidos na Guiné Equatorial são membros do partido político CI, a quem o Governo tenta atribuir a responsabilidade da tentativa de golpe de Estado. A sede do CI continua cercada por militares", disse o jurista equato-guineense, garantindo que o partido de Obono "nada tem a ver" com a tentativa de golpe de Estado.

"A CI nada tem a ver com o golpe de Estado. O seu problema está ligado à queixa apresentada contra os resultados das eleições legislativas e municipais (de 12 de novembro de 2017), porque foram fraudulentas. A CI não tem outro problema", afirmou Ponciano Nvó.

A Guiné Equatorial, país africano colonizado pela Espanha e que acedeu à independência em outubro de 1968, aderiu à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) em 2014.