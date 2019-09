PRS acusa primeiro-ministro da Guiné-Bissau de responsabilidade na entrada de cocaína

Lusa06 Set, 2019, 10:54 | Mundo

Num comunicado, com data de quinta-feira, e a que Lusa teve hoje acesso, o PRS apela às "instâncias judiciárias do país a instauração de um processo-crime contra o cidadão Aristides Gomes, responsável número pela introdução de 600 quilogramas de droga em 2006, 800 quilogramas em março de 2019 e este último a rondar as duas toneladas de cocaína pura".

O PRS, terceira força política do parlamento guineense, pede também ao Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) para "abdicar" de "fazer uso do dinheiro proveniente de origem criminosa nas suas atividades políticas".

No comunicado, o partido, liderado por Alberto Nambeia, responsabilizam o "Governo de Aristides Gomes e o PAIGC pela introdução sistemática de droga no país em quantidade cada vez mais assustadora e pela consequente deterioração da imagem interna e externa do país".

Os renovadores exigem também a anulação "imediata da medida que levou à suspensão dos postos de controlo interurbano, por estar a facilitar a circulação de droga".

A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau anunciou na segunda-feira a apreensão de quase duas toneladas de cocaína, no norte do país.

A apreensão recorde, segue-se a outra, de quase 800 quilogramas, ocorrida em março nos arredores de Bissau.