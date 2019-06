Partilhar o artigo PRS afirma que cessação de poderes do Presidente guineense é atentado à democracia Imprimir o artigo PRS afirma que cessação de poderes do Presidente guineense é atentado à democracia Enviar por email o artigo PRS afirma que cessação de poderes do Presidente guineense é atentado à democracia Aumentar a fonte do artigo PRS afirma que cessação de poderes do Presidente guineense é atentado à democracia Diminuir a fonte do artigo PRS afirma que cessação de poderes do Presidente guineense é atentado à democracia Ouvir o artigo PRS afirma que cessação de poderes do Presidente guineense é atentado à democracia

Tópicos:

Aristides, Domingos Simões, Reação,