PRS da Guiné-Bissau critica Governo por inércia perante aumento de preços de produtos

Em entrevista à Lusa para apresentar o posicionamento do partido sobre a situação geral do país, Fernando Dias questionou o Governo sobre que medidas está a adotar para fazer face à inflação no país, onde, disse, um saco de arroz de cinquenta quilogramas chega a ser comprado "por um pobre" a 30 mil francos CFA (cerca de 45 euros).

"Nos outros países nota-se que a inflação se situa na ordem de dois, três ou seis por cento, na Guiné-Bissau é de 50% até 100%. Digo isso porquê: Imagine um litro de óleo alimentar que outrora custava 1.000 francos (cerca de 1,5 euros) hoje vende-se a dois mil e tal (mais de três euros)", exemplificou o líder do PRS.

Fernando Dias, ministro da Administração Territorial até à remodelação governamental do passado mês de junho, quando saiu do Governo em clara discordância com o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, citou o Senegal, país vizinho, para frisar que lá o executivo regula o preço de produtos.

No caso da Guiné-Bissau, disse, "ninguém olha para o povo".

"Tudo disparou. Não há ministro do Comércio, não há Governo, não há primeiro-ministro. Como é que podemos estar num Governo, num Estado, num país, onde o Governo que é o executivo responsável pela execução das políticas económicas do país está em silêncio à espera de quem", questionou Fernando Dias.

O líder em exercício do PRS enfatizou que atualmente o povo guineense se sente prejudicado e que o Governo se mostra moroso na tomada de decisões, daí que o seu partido não pode ficar calado.

"O PRS, enquanto partido do poder, enquanto partido preocupado com o povo, tem de se pronunciar, chamar a atenção do Governo de que estão muito morosos em relação à política comercial ao nível do mercado, algo que está a prejudicar enormemente a nossa comunidade, o nosso povo", observou Fernando Dias.