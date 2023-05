PRS denuncia tentativa de intimidação e diz não aceitar adiamento de eleições guineenses

"Nós compreendemos que há uma tentativa de intimidação para que não possamos participar no processo eleitoral ativamente, mas essa intenção vai ser uma frustração", afirmou Fernando Dias, quando questionado pela Lusa sobre o facto de o ataque a um dirigente do partido ter ocorrido a uma semana do início da campanha eleitoral.

O dirigente do PRS e membro do Conselho de Estado Fransual Dias foi hoje de madrugada vítima de um ataque a tiro à sua residência que culminou com a sua viatura incendiada.

A Guiné-Bissau realiza eleições legislativas em 04 de junho e a campanha eleitoral deverá acontecer entre 13 de maio e 02 de junho.

"O PRS é um partido convicto, do povo, e está determinado em ganhar as eleições e a eleição está marcada, o Presidente da República já confirmou que não vai falhar no dia 04 e nós vamos ganhar as eleições", salientou Fernando Dias, que falava na sua residência, em Bissau.

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, avisou segunda-feira que não vai marcar outra data para a realização das eleições legislativas, que estiveram inicialmente previstas para dezembro de 2022.

Duas coligações e 22 partidos entregaram no Supremo Tribunal de Justiça candidaturas às eleições legislativas de 04 de junho na Guiné-Bissau.

O Supremo Tribunal de Justiça ainda não divulgou as listas definitivas das candidaturas às eleições legislativas.

"Se estiver por detrás alguma coisa que desconhecemos vamos informar as autoridades competentes responsáveis pelo processo que estas eleições não vão ser mais uma vez adiadas", afirmou o líder do PRS, terceira força política mais votada nas anteriores legislativas, realizadas em 2019.

Fernando Dias explicou que o partido não vai aceitar mais nenhum adiamento de eleições porque "não há segurança no país", há um aumento dos preços dos produtos essenciais e os cidadãos guineenses não conseguem fazer três refeições diárias e há problemas na compra da castanha de caju, principal produto de exportação da Guiné-Bissau e do qual depende direta ou indiretamente 80% da população.

"A Guiné-Bissau está a pedir uma mudança que deve ser feita pela via das urnas e temos a data de 04 de junho e todos temos de respeitar essa data e cada um que se prepare e vá pedir ao povo o poder", afirmou.

O líder do PRS insistiu que não quer ver o adiamento de eleições e que o partido não vai ser intimidado.

"Mesmo matando um militante do PRS, não vamos parar, vamos continuar, a intimidação a nós não nos diz nada, não nos diz respeito", concluiu.