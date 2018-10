PRS e partidos sem assento parlamentar guineenses em marcha de protesto em Bissau

Lusa21 Out, 2018, 08:11 | Mundo

A marcha esteve inicialmente prevista para quinta-feira, mas foi adiada para hoje por causa da greve dos transportes de pessoas no país, que prejudicava a mobilização de apoiantes.

A realização do protesto foi divulgada pelo PRS, segunda maior força política do país e que faz parte do Governo de consenso que organiza as eleições, num comunicado, no qual denunciava que o recenseamento eleitoral está a registar falhas e que há suspeitas de manipulação.

O Governo guineense, do qual o PRS faz parte, e o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GTAPE) têm pedido para serem apresentadas queixas nos sítios próprios, nomeadamente Comissão Nacional de Eleições e tribunais.

O GTAPE apenas conseguiu registar até ao momento cerca de 220.000 eleitores num universo estimado de quase 900.000 eleitores, por ter começado o recenseamento com um mês de atraso. A lei eleitoral prevê dois meses para o registo dos eleitores.

O recenseamento teve início a 20 de setembro.

O início do protesto está agendado para as 09:30 (mais uma hora em Lisboa), saindo em direção ao Palácio de Governo, em Bissau.