PS francês recusa ter "traído raízes" e diz que união das esquerdas "não é fusão"

"Quando se faz a união das esquerdas, não significa estarmos a trair quem somos. Nós continuamos a afirmar, de maneira muito vincada, os valores que o Partido Socialista representa. Esta união das esquerdas não é uma fusão, é uma junção, ou seja, uma soma das diferentes forças de esquerda presentes no nosso país", afirmou Dieynaba Diop em declarações à agência Lusa à margem de uma ação de campanha em Fontenay-sous-Bois, na periferia leste de Paris.

A porta-voz socialista referiu que a Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES) - uma coligação de esquerda que junta forças com divergências históricas, como a França Insubmissa, o Partido Socialista ou o Partido Comunista - está unida por um programa com "600 medidas comuns e 33 nuances", em referência a políticas onde existem divergências entre os diferentes partidos.

Diop defendeu que essas divergências, que "persistem", são o que faz a "pluralidade e a riqueza da esquerda", recusando que possam criar entraves à criação de um Governo comum, porque estão "claramente expressas" no programa da NUPES.

"Sobre esses pontos, vai ser a Assembleia Nacional que vai decidir. Irá haver um debate - porque nós somos favoráveis à democracia - e, depois, o grupo [parlamentar] mais convincente conseguirá aprovar a sua proposta. Chama-se democracia: queremos que o parlamento volte a desempenhar o seu papel, ou seja, a discutir e a votar leis", frisou.

Dieynaba Diop assegurou assim que o PS continua a ser "um partido socialista e social-democrata", que quis "assumir as suas responsabilidades num momento importante" para a França.

Recordando o percurso que levou o PS, tradicionalmente social-democrata e pró-europeu, a juntar-se à coligação de esquerda - com forças, como a França Insubmissa ou o Partido Comunista, que são contra a NATO e contra as regras orçamentais europeias -, Diop afirmou que os socialistas "perceberam a mensagem que os eleitores transmitiram na primeira volta das eleições presidenciais".

"As pessoas escolheram o voto útil. Nós decidimos que não nos íamos unir e, então, os eleitores fizeram-no nas urnas", disse, em referência ao facto de, na primeira volta das presidenciais, o líder da França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, ter ficado em terceiro lugar com 21,95%, muito distante do candidato ecologista (com 4,63%), comunista (2,28%), e socialista (1,75%).

Segundo Diop, os eleitores mostraram uma "aspiração simples", designadamente pedir o "fim da dispersão dos votos" e a "possibilidade de conseguirem dar uma maioria à esquerda".

"Aproveitámos essa oportunidade e estamos dentro desta união. (...) Agora, contamos com cada uma e cada um dos eleitores de esquerda para irem às urnas este domingo", sublinhou.

Depois da vitória de Emmannuel Macron na segunda volta das eleições presidenciais em abril, sobre a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, as legislativas vão definir a composição do próximo parlamento.

A segunda voltas das eleições legislativas está marcada para 19 de junho.

A porta-voz do PS defendeu que "tudo está em aberto" e que a esquerda ainda pode obter uma maioria absoluta na segunda volta, afirmando que "os eleitores é que têm a chave do escrutínio na mão" e que "só precisam de se mobilizar" para a NUPES vencer.

Sobre o futuro da união das esquerdas no pós-eleições, Diop disse acreditar que a coligação irá "perdurar", porque também já existe "nas câmaras municipais, nas regiões e nos departamentos".

"Estou intimamente convicta que, de uma maneira ou de outra, esta união vai-se manter, porque habituámo-nos a trabalhar juntos e acho que estamos todos a ter prazer nesse trabalho", sublinhou.

Em 06 de maio, o PS decidiu juntar-se à NUPES, uma coligação de esquerdas que partiu da iniciativa do líder de Jean-Luc Mélenchon, que tornou-se o líder incontestado da esquerda, após ter ficado em terceiro lugar nas eleições presidenciais.

O acordo provocou a ira de históricos socialistas como o ex-primeiro-ministro Bernard Cazeneuve, que saiu do PS, e do ex-presidente François Hollande, que considerou que se trata de um "acordo desequilibrado no plano eleitoral e que não é credível em termos programáticos".

No acordo celebrado pelas forças da NUPES, o PS apresentou candidatos a 70 círculos eleitorais nos 577 em disputa.