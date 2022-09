PS salienta luta e persistência da FRETILIN no passado e presente de Timor-Leste

Estas posições constam de uma mensagem que o presidente do PS enviou hoje ao Congresso da FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente) e que foi dirigida ao secretário-geral desta força política timorense, Mari Alkatiri.

Nessa mensagem, Carlos César considera que "Portugal esteve, está e estará sempre ao lado de Timor, do mesmo modo que os portugueses sabem que podem contar sempre com a amizade e o apoio de Timor".

"Aproveito esta oportunidade para honrar a memória de todos aqueles que, ao longo dos anos, deram e dão o melhor de si para construir o passado, o presente e o futuro do país, e para que Timor-Leste conquistasse por direito próprio o lugar digno que tem no concerto das nações. Para isso, o contributo de luta e de persistência da FRETILIN foram e são essenciais, pelo que vos desejo os melhores sucessos", declarou o antigo líder parlamentar do PS e presidente do Governo Regional dos Açores entre 1996 e 2012.

O presidente do PS adverte que "o caminho que se oferece pela frente está repleto de desafios para os quais o engenho, a resistência e a imaginação mauberes constituem ativos fundamentais para levá-los de vencida, conforme a história sucessivas vezes já o demonstrou".

"Quero que saibam que podem continuar a contar connosco. Podem continuar a contar com a solidariedade e o apoio do PS", frisa.

Na sua mensagem, Carlos César lembra também que há 20 anos esteve em Dili, "participando, com muita comoção, na cerimónia de formalização da independência de Timor Leste". "Testemunhei, então, uma vez mais, para além da aliança que se forjou ao longo dos séculos, a relação de profunda amizade e vontade de colaboração entre portugueses e timorenses. Uma relação de respeito mútuo e de partilha de valores, na qual avultam as causas da liberdade e da solidariedade, essenciais ao progresso e indissociáveis da identidade dos nossos dois povos", advoga.

Para o presidente do PS, em suma, Portugal e Timor-Leste constituem "um exemplo para o mundo de como a dinâmica da História pode e deve ser direcionada com vista a salientar o que de melhor há para dar uns aos outros".