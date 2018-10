PS sublinha importância do respeito pelos princípios do estado de direito demorático

Lusa29 Out, 2018, 10:48 | Mundo

"Depois de conhecidos os resultados das eleições presidenciais de hoje no Brasil, o Partido Socialista assinala a importância do respeito pelos princípios do estado de direito democrático, da igualdade e da tolerância no novo ciclo político que terá início no Brasil", lê-se num comunicado publicado hoje na página da internet do PS.

Na mesma nota, o PS sublinha a importância das relações históricas, sociais e políticas entre os dois países, "traduzidas no papel fundamental das comunidades que vivem em Portugal e no Brasil".

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com os dados do Supremo Tribunal Eleitoral, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, com o escrutínio provisório (99,99% das urnas apuradas) a apontar para 21% de abstenção do total de eleitores inscritos (mais de 147,3 milhões).