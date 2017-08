Partilhar o artigo PSD presente com o secretário-geral-adjunto Luis Vales Imprimir o artigo PSD presente com o secretário-geral-adjunto Luis Vales Enviar por email o artigo PSD presente com o secretário-geral-adjunto Luis Vales Aumentar a fonte do artigo PSD presente com o secretário-geral-adjunto Luis Vales Diminuir a fonte do artigo PSD presente com o secretário-geral-adjunto Luis Vales Ouvir o artigo PSD presente com o secretário-geral-adjunto Luis Vales

Tópicos:

Aliança Patriótica, Luis Vales, Popular, Reação,