Psiquiatras infantis alertam para "ansiedade ambiental" nos mais jovens

57,3 por cento dos psiquiatras infantis e de adolescentes (47 entre os 82 profissionais que responderam) confirmam que a crise climática é uma das preocupações mais referidas pelos seus utentes, quase mais dez por cento (47,9 por cento, 264 em 551 dos inquiridos) do que entre os psiquiatras que lidam com todas as faixas etárias.

Os níveis de ansiedade relacionados com o ambiente estão a afetar os mais jovens de forma mais evidente do que na população em geral. De acordo com um inquérito





Ainda que os responsáveis pelo estudo admitam que esta é uma amostra pouco representativa e que estas conclusões terão de ser verificado por investigações mais detalhadas,os profissionais da área admitem que as descobertas vão ao encontro da experiência que têm dos últimos anos.







Bernadka Dubicka, presidente da Faculdade de Psiquiatria Infantil e Adolescente do Royal College of Psychiatrists, sublinha que as gerações mais jovens estão a crescer num cenário constante de medo e preocupação sobre o futuro do planeta, a que se juntam as pressões das redes sociais e agora a Covid-19 e a crise económica.







A responsável refere que as preocupações com o meio ambiente é normal e compreensível, mas que estas podem desencadear ou agravar outros problemas de saúde mental se forem levadas ao extremo.







“A ansiedade ecológica pode transformar-se em algo prejudicial à saúde. Se uma criança já tiver problemas de saúde mental, essa situação pode agravar algumas dessas preocupações e ansiedades. Se os pais virem mudanças na criança, por exemplo, se estiver mais retraída, sem comer ou dormir, é importante que procurem ajuda”, salienta, em declarações ao jornal The Guardian.







A crise ecológica foi o tema central da conferência anual da organização, que estabeleceu como principais sintomas de angústia ao nível ecológico o mau humor, raiva, insónias, pânico e culpa.







Nestas situações, os especialistas referem que os pais devem ouvir e devem explicar aos filhos que as preocupações com o meio ambiente fazem sentido. Propõem que as famílias procurem interagir na natureza e desenvolver ações de combate às alterações climáticas em em grupo, dando como exemplo a redução de viagens ou do consumo de carne.







Em declarações ao jornal britânico, Paul Hoggett, autor de, observou que, mas que mesmo nos casos dos mais jovens, a preocupação excessiva pode levar à inação.





“A mudança climática e a destruição ambiental ameaçam-nos com sentimentos poderosos - perda, culpa, ansiedade, vergonha, desespero - que são difíceis de vencer e podem mobilizar defesas como negação ou a distorção, o que pode minar nossa capacidade de lidar com o problema”, alerta.