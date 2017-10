PSOE acusa independentistas de quererem Brexit que destrói "40 anos de autogoverno"

Lusa21 Out, 2017, 15:29 | Mundo

Falando aos militantes socialistas durante o congresso regional do PSOE em Múrcia, que coincidiu com o final do Conselho de Ministros espanhol extraordinário, Pedro Sánchez afirmou que a Espanha tem um histórico de autonomias regionais que não deve ser colocado em causa com o independentismo catalão.

São "40 anos de um processo de descentralização que fez com que a Catalunha seja a comunidade com maior autogoverno de Espanha e da Europa, algo que agora o secessionismo quer destruir", afirmou Sánchez.

O Governo espanhol decidiu hoje assumir a gestão corrente do executivo regional da Catalunha, o que inclui a competência de dissolver o parlamento regional e convocar eleições no prazo de seis meses.

As medidas foram acordadas entre o executivo de Madrid, o PSOE (líder da oposição ao Partido Popular, no Governo) e com o Cidadãos.