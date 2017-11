PSOE quer esclarecimentos sobre interferências russas na Catalunha

Jorge Almeida - RTP16 Nov, 2017, 17:23 | Mundo

O PSOE pediu à vice-presidente do governo espanhol, Soraya Sáenz de Santamaría, que compareça na Comissão de Segredos de Estado, para explicar todos os detalhes das interferências estrangeiras na Catalunha.



“Queremos ser informados se houve alguma interferência e, se existiram, pretendemos saber que medidas estão a ser tomadas pelo Governo e pelo CNI (serviços secretos espanhóis)”, afirmou Margarita Robles, a porta-voz do partido no congresso.



Na última semana, vários ministros falaram em interferências na Catalunha provenientes da Rússia, com informações falsas nas redes sociais, a favor dos independentistas.



O primeiro-ministro, Mariano Rajoy, também veio a público, reafirmar a sua confiança na lei e constituição espanhola para evitar interferências estrangeiras nas próximas eleições na Catalunha, marcadas para 21 de Dezembro.



A porta-voz parlamentar do PSOE considera que este problema “não é uma questão do Governo, mas de Estado”.

Rússia na origem das interferências

O porta-voz do governo espanhol, Íñigo Méndez de Vigo, confirmou que a origem das mensagens e intervenções nas redes sociais está na Rússia, e a Ministra da Defesa, Maria Dolores de Cospedal, acrescentou que o facto das interferências serem provenientes do território da Rússia, “não significa necessariamente que é o Governo russo”.







O assunto já foi avaliado pela União Europeia e pelo Departamento de Estado dos EUA, onde decorrem investigações sobre alegadas interferências russas nas últimas eleições presidenciais, a favor de Donald Trump.



“Estamos muito preocupados com as alegadas interferências russas nos acontecimentos em Espanha", disse um porta-voz da Administração dos Estados Unidos.



A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo afirmou que “a Rússia lamenta profundamente que a onda de campanhas anti-Rússia desencadeada nos media ocidentais” tenha efeitos oficiais em Madrid.



Maria Zajárova acrescentou que o Kremlin pediu ao governo espanhol para apresentar provas das alegadas interferências russas.