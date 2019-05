PSOE quer governar sozinho, mas propõe "acordo programático" a Podemos

RTP02 Mai, 2019, 12:28 | Mundo

O líder do PSOE vai reunir na próxima semana com os líderes do PP, do Ciudadanos e Unidas Podemos para analisar a situação política depois das Eleições Gerais de Espanha. Sánchez já referiu que Pablo Casado é o líder da oposição e que pretende deixar de fora das negociações o partido Vox e os nacionalistas.





O PSOE ganhou as eleições mas sem maioria, por isso tem de seguir com as negociações e acordos com outros partidos.





O líder socialista pretende instaurar um programa de reformas e medidas sociais. Ciudadanos e PP não o vão apoiar, no entanto, prevê-se que as negociações com o Unidas Podemos serão mais complicadas. Pedro Sánchez quer tentar governar sozinho, mas Pablo Iglesias (do Podemos), cujo o apoio é fundamental, quer integrar o Governo e propõe uma coligação.





Segundo o El País , o objetivo do PSOE é "ter um Governo como o presente, sozinho, embora disposto a fechar acordos com outras partes, embora a preferência seja com a Unidas Podemos, com quem já existe uma experiência anterior de entendimento".





Pablo Iglesias disse, através do Twitter, que “só um governo de coligação como o Unidas Podemos pode garantir políticas progressistas e a estabilidade democrática de que precisamos. Se o socialismo pretende governar sozinho, terá menos apoio parlamentar do que a direita”.





Solo un gobierno de coalición con Unidas Podemos garantizará políticas progresistas y la estabilidad democrática que necesitamos. Si el socialismo pretende gobernar en solitario tendrá menos apoyo parlamentario que la derecha. @Irene_Montero_ en RNE 👇🏼 pic.twitter.com/NASPeAOwQb — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 30 de abril de 2019





Sánchez, que ganhou as eleições no passado domingo, convocou para a próxima segunda e terça-feira Pablo Casado, líder do PP, Albert Riviera dos Ciudadanos e Pablo Iglesias do Unidas Podemos, por esta ordem e em conformidade com a representação parlamentar que cada um obteve nas eleições.





Embora tenha intenções de negociar com os dois principais partidos da oposição, não é previsível que Sánchez chegue a acordo com Casado e Riviera.





Iglesias já se pronunciou quanto ao facto de ter sabido pela comunicação social a ordem e o calendário, lamentando que os partidos de direita tivessem sido convocados primeiro. Mas o ministro interino do Desenvolvimento e secretário do PSOE, José Luís Ábalos, confirmou que “com o Podemos” o PSOE gostava de “ter um acordo programático”, embora fora do Governo, sem uma coligação política.





O líder do PSOE ainda não se pronunciou sobre esta solução de Governo, algo que só acontecerá depois de reunir com o líder do Podemos na terça-feira.