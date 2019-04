PSOE vence mas sem maioria absoluta

Foto: EPA

A esquerda - PSOE e Podemos - têm, com estes dados, 167 deputados e ficam a 9 da maioria. Já a direita tem 147 deputados e, a confirmarem-se estes dados, são menos 22 face à última eleição.



Neste cenário, o partido de extrema-direita VOX elege 24 deputados, menos de 10 do que lhe davam as primeiras sondagens.



Agora começam as negociações de governo em Espanha. Serão negociações difíceis como já anunciavam as sondagens e confirmadas pelos votos, e como aponta a jornalista espanhola, Virginia López.