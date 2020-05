PT brasileiro espera entregar pedido de destituição de Bolsonaro na próxima semana

"Não dá mais com este Governo", disse Gleisi Hoffmann, num texto publicado na página oficial do partido na internet.

Segundo a presidente do PT, o pedido coletivo de `impeachment` (destituição) do Presidente brasileiro será "assinado com amplo conjunto de movimentos sociais, organizações da sociedade civil, entidades e representantes da comunidade jurídica, além de outros partidos, como o PSOL, e frentes políticas".

O anúncio foi feito em conjunto com os líderes do PT na Câmara, Enio Verri, e da Minoria no Congresso, José Guimarães.

De acordo com os responsáveis, a direção nacional do PT está a fazer "consultas e articulações com as forças democráticas e populares para que o pedido coletivo de `impeachment` seja elaborado, assinado e apresentado até à próxima semana, mantendo a possibilidade de inclusão posterior de outras forças e entidades".

"É preciso fazer avançar o pedido de `impeachment`", disse Verri.

"É em respeito ao povo brasileiro e à vida da população. Enquanto a população morre, temos um Presidente irresponsável", afirmou, aludindo ao impacto da covid-19, que causou, até quinta-feira, 202.918 casos de infeção e 13.993 mortes no país.

A decisão de avançar com um pedido de destituição de Bolsonaro foi aprovada hoje por unanimidade pela Comissão Executiva Nacional.

O `impeachment`, ou destituição, é um processo político-criminal instaurado por denúncia no Congresso para apurar a responsabilidade de Presidente da República, governador, prefeito, ministro do Supremo Tribunal ou de qualquer outro funcionário de alta categoria, por grave delito ou má conduta no exercício de suas funções, cabendo ao Senado aplicar ao infrator a pena de destituição do cargo.