Publicação de calendário eleitoral em Timor-Leste preocupa responsável

Lusa17 Fev, 2018, 08:34 | Mundo

O diretor-geral do STAE, Acilino Manuel Branco, disse à Lusa que a preocupação se deve ao cumprimento do artigo 18.º da lei que regula as eleições parlamentares e que define que este órgão tem de publicar o calendário das operações eleitorais "nos oito dias seguintes" à publicação do decreto presidencial que convocou o voto.

"O decreto do senhor Presidente foi publicado a 09 de fevereiro e, apesar de dizer que só entra em vigor a 20 de fevereiro, a lei refere expressamente que se trata de um prazo de até oito dias depois da publicação", explicou o responsável do STAE.

Segundo Acilino Manuel Branco, "a solução poderia ser a Presidência republicar o decreto na segunda-feira e o STAE publicaria, no dia seguinte, o calendário", insistindo que não está em causa nem o cumprimento de qualquer dos preceitos eleitorais, nem do calendário e processo de voto em si.

Fonte da Presidência rejeita a preocupação, esclarecendo à Lusa que todos os aspetos do calendário eleitoral foram devidamente acordados com o STAE e com a Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Para a Presidência da República tratou-se de tentar, ao mesmo tempo, anunciar a data das eleições o mais rapidamente possível, respondendo assim à pressão dos partidos e da sociedade em geral, mas ao mesmo tempo cumprir os prazos técnicos recomendados pelos órgãos eleitorais.

Daí que, explica a fonte ouvida pela Lusa, o decreto com o anúncio tenha sido assinado a 07 e publicado a 09 de fevereiro, mas "determinando explicitamente que só entrava em vigor a 20 de fevereiro", na próxima terça-feira.

Entre o dia da publicação e o da entrada em vigor, "aplica-se o princípio de `vacatio legis`, ou seja `vacância da lei`", pelo que, efetivamente, a lei em causa não está em vigor, como define a lei 1/2002, de publicação dos atos.

Assim, reitera a fonte, o STAE "pode manter os prazos previstos", publicando o calendário tal como previsto a 20 de fevereiro.

Na terça-feira, data anunciada para a publicação e divulgação do calendário eleitoral, está previsto um encontro de trabalho alargado envolvendo os órgãos eleitorais, as forças de segurança e representantes do Governo.