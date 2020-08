Publicação no Diário da República confere prerrogativas presidenciais ao chefe da junta

O documento, denominado "Ato Fundamental", foi publicado na edição online, de 27 de agosto do jornal oficial, ou seja, na véspera de uma nova cimeira extraordinária da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) sobre o Mali, que decorre por videoconferência.

Ao abrir a cimeira, o atual presidente da CEDEAO, Mahamadou Issoufou, disse que a questão do "regresso à ordem constitucional, que pressupõe que todos os militares regressem aos seus quartéis", não tinha sido resolvida, dez dias após o golpe.

A agência de notícias francesa AFP perguntou na quinta-feira aos porta-vozes da junta se o documento publicado em Diário das República era verdadeiro ou falso, e se os coronéis no poder tinham ou não assumido a sua autoria, mas até ao momento não obteve resposta.

O documento, que foi reproduzido nas redes sociais, ainda se encontra hoje no `site` do Diário da República.

Segundo o documento de quatro páginas, o Comité Nacional para a Salvação do Povo (CNSP), criado pelos militares, "nomeia, de entre os seus membros, um presidente que atua como chefe de Estado".

Neste caso, trata-se do coronel Assimi Goïta, 37 anos.

Este "Ato Fundamental nº 001/CNSP" estipula que o presidente do CNSP assume as prerrogativas habituais do chefe de Estado até ao estabelecimento de instituições de transição: "encarna a unidade nacional", é "o garante da independência nacional, integridade territorial" e "respeito pelos tratados e acordos internacionais".

Além disso, "nomeia" altos funcionários civis e militares, "assina as ordens e decretos adotados" pelo CNSP, e "acredita" embaixadores estrangeiros.

Este é um "sinal claro do monopólio do poder do Estado" por parte dos militares, considerou a antiga ministra da Justiça Mamadou Ismaïla Konaté (2016-2017).

"O `timing` da publicação é surpreendente, numa altura em que os chefes de Estado da região negam qualquer legitimidade aos militares e se preparam para se reunirem para reavaliar a situação no Mali", disse à AFP o investigador Ibrahim Maiga, do Instituto de Estudos de Segurança (ISS) em Bamako.

De acordo com o texto, "antes da adoção de uma Carta para a transição", as disposições do Ato Fundamental "complementam, modificam e completam as da Constituição de 1992".

Os coronéis prometeram devolver o poder aos civis dentro de um período de tempo não especificado.

A CEDEAO disse estar preparada para aceitar uma transição de até um ano, desde que não fosse liderada por um oficial militar em serviço, mas não dois ou três anos, como inicialmente proposto pelos militares.

Independente desde 1960, o Mali viveu, em 18 de agosto, o quarto golpe militar na sua história, depois dos episódios ocorridos em 1968, 1991 e em 2012.

A junta militar que tomou o poder há uma semana libertou o antigo Presidente, Ibrahim Boubacar Keita, na quinta-feira.

Além da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e da União Africana, a ação militar já foi rejeitada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela União Europeia (UE).

Portugal tem no Mali 74 militares integrados em missões da ONU e da UE.

Antigo primeiro-ministro (1994-2000), Ibrahim Boubacar Keita, 75 anos, foi eleito chefe de Estado em 2013, e renovou o mandato de cinco anos em 2018.