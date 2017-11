Puigdemont à espera da extradição da Bélgica

Graça Andrade Ramos - RTP06 Nov, 2017, 10:56 / atualizado em 06 Nov, 2017, 11:28 | Mundo

Acabaram por sair em liberdade condicional, proibidos de sair do país, enquanto aguardam o pronunciamento da justiça belga sobre o mandado de detenção emitido pelas autoridades de Madrid e que, na prática, funciona como um pedido de extradição.



A decisão deverá ser tomada nos próximos 15 dias e é passível de recurso. Os advogados dos cinco líderes estão ainda a fazer tudo para atrasar o processo. Desta forma será praticamente impossível expulsar Puigdemont e os outros quatro antes de 60 dias. O que lhes dá inteira liberdade para fazer, a partir da Bélgica, campanha para as eleições antecipadas marcadas por Madrid para 21 de dezembro.

A decisão belga

Foi precisamente a emissão do mandado de detenção na sexta-feira, pela juíza espanhola Carmen Lamela da Audiência Nacional, e a decisão da Bélgica de o executar, que levaram Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig e Meritxel Serret, a entregar-se domingo de manhã, tal como haviam acertado sábado com a polícia belga e evitando a detenção.



Foram levados para o comissariado da polícia federal belga onde chegaram pelas duas da tarde, em carrinhas brancas fechadas e sem estar algemados. Responderam ao juiz até cerca das nove da noite, tendo depois voltado a sair como entraram.



Os cinco líderes separatistas provaram desta forma a sua vontade de "colaborar plenamente com a justiça belga" e acabaram por ficar em liberdade com termo de identidade e residência, depois de terem entregue os seus passaportes.



Têm ainda de residir numa "morada fixa" e de se "apresentar pessoalmente a todos os atos de processo e a todas as convocatórias emitidas pelas autoridades judiciais e policiais".



Uma decisão sem apelo e sem fiança, sublinhou o tribunal. O advogado de Carles Puigdemont, Paul Bekaert, não fez comentários à imprensa quando saiu do comissariado federal no domingo cerca das 23h45 locais.

"Estado alienado de práticas democráticas"

Carles Puigdemont comentou a decisão na manhã de segunda-feira, através da rede social Twitter, referindo-se aos companheiros detidos na semana passada e acusando Espanha de estar afastada da democracia.



Fissuras na Bélgica

Contra-ataque no PE

Livres para a campanha

"Em liberdade e sem fiança. O nosso pensamento vai para os companheiros injustamente detidos por um Estado alienado das práticas democráticas", escreveu em catalão.Foi a primeira declaração do Presidente da Generalitat destituído por Madrid e autoproclamado chefe de Estado da República da Catalunha, após ter sido notificado na Bélgica.O processo começa a criar frição entre Madrid e Bruxelas, mesmo se a decisão judicial belga e deixar em liberdade condicional o presidente do governo da Catalunha exonerado, Carles Puigdemont, e outros quatro ministros regionais, merece o "máximo respeito" do Governo madrileno“Por parte do Governo e dado que estamos a falar de um sistema democrático como o espanhol, máximo respeito pelas decisões dos juízes em Espanha, na Bélgica e em todos os Estados que respeitam a separação de poderes e a independência judicial”, disse esta manhã a vice-presidente do executivo de Madrid, Soraya Sáenz de Santamaría.A responsável governamental, nomeada pelo primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy para liderar o executivo catalão até um novo Governo ser empossado, afirmou desconhecer os prazos do processo de extradição da Bélgica e recordou que Puigdemont já não é presidente, mas sim 'ex-presidente' do Governo regional catalão.Em teoria, a decisão judicial belga será tomada sem interferências políticas. "Não falámos com ministro nenhum, nem da Bélgica, nem de Espanha, nem com qualquer autoridade", sublinhou o porta-voz da procuradoria de Bruxelas, GillesDejemeppe.Para além da solidariedade expressa quase unanimemente pelos líderes europeus a Madrid, a questão catalã tem sido oficialmente considerada pela União Europeia como um assunto interno de Espanha.Mas na Bélgica começaram a surgir as primeiras fissuras nesta fachada da unanimidade.Há quem considere, como o vice-primeiro ministro e ministro do Interior belga, Jan Jambon, membro do partido defensor da soberania flamenga N-VA, que o Governo espanhol é diretamente responsável pelas atitudes dos lideres independentistas."Quando a polícia bate nas pessoas, começam-se a fazer perguntas. Quando o Estado espanhol detém líderes de opinião, coloco-me questões. E agora o Governo espanhol ocupa o lugar de um Governo eleito democraticamente, detém membros de um Governo e eu pergunto, que fizeram de mal? Apenas cumpriram o mandato dos seus eleitores", argumenta.Já o líder da oposição francófona e ex-primeiro ministro Elio Di Rupo considera que "Puigdemont abusou da sua posição mas Rajoy comportou-se como um franquista autoritário". "Encontremos um caminho para uma Espanha federal", propõe.A imprensa belga reconhece que a presença de Puigdemont e dos seus conselheiros em Bruxelas é "uma bomba relógio para o Governo federal" do país, receando os possíveis efeitos sobre a frágil coligação federal, na qual participa o N-VA.O Governo belga não hesitou, aliás, em exprimir o seu desagrado com a decisão de Puigdemont e dos seus conselheiros de se estabelecerem em Bruxelas para enfrentar os seus problemas com a Justiça espanhola, incluindo fazer campanha às claras para as eleições de 21 de dezembro.O Executivo espanhol ainda não reagiu oficialmente às críticas, mas o líder parlamentar do PP no Parlamento Europeu, Esteban González Pons, considerou "irresponsáveis" as declarações de Jambon e lembrou a Di Rupo, um socialista, que as decisões de Madrid e dos juízes espanhóis tiveram o apoio do Partido Socialista espanhol, o PSOE."Como pode ser tão ignorante?" indagou através do. "A Espanha não se porta assim com a Bélgica", acrescentou."Um antigo PM @eliodirupo devia ser um pouco mais respeitoso com um país amigo e aliado. Infelizmente perdeu todo o meu respeito", escreveu.No Parlamento Europeu, o líder liberal e ex-primeiro ministro belga Guy Verhofstad, também foi mais longe do que anteriormente, perguntando se as pressões preventivas ditadas nos últimos dias não foram "desproporcionadas" e propondo que seja o Supremo Tribunal de Espanha a assumir o processo aberto pela Audiência Nacional e que anule algumas das suas decisões.Na Bélgica desde dia 30 de outubro, Puigdemont e os outros dirigentes separatistas recusaram-se a comparecer no tribunal, quinta-feira, em Madrid, para responder por crimes de rebelião e de sedição.A ordem europeia de detenção contra todos eles pretendia obriga-los precisamente a comparecer perante a Justiça espanhola, o que levaria à sua provável detenção, como sucedeu a oito dirigentes catalães que acederam à convocatória.A decisão belga pela liberdade condicional enquanto a extradição é avaliada é um caminho provavelmente menos célere do que o pretendido por Madrid. O executivo espanhol marcou eleições antecipadas na região a 21 de dezembro e, se não forem expulsos da Bélgica, Puigdemont e os quatro independentistas poderão fazer campanha a partir da Bélgica, em vez dos calabouços madrilenos.Vários analistas acreditam que, mesmo que nos próximos 15 dias a justiça belga decida extradita-los, haverá recurso dessa decisão, pelo que Puigdemont e os seus ministros não deverão regressar a Espanha antes de dezembro.A decisão final sobre a eventual extradição poderá levar até 60 dias, podendo em casos excecionais, levar até 90 dias.Certo é que os advogados dos catalães estão a fazer tudo para atrasar o processo. E os procuradores belgas poderão mesmo acabar por decidir pela não extradição, devido à formulação legal diferente nos dois países quanto aos crimes de que são acusados.A defesa tem argumentado que os direitos fundamentais não estão garantidos em Espanha.Dejemeppe explicou também aos jornalistas que todos os acusados preferiam, "talvez por conselho dos seus advogados", que o idioma usado nos processos fosse o holandês e não o francês, que alguns deles falam. Ambos são línguas oficiais na Bélgica. Procuram talvez que o processo seja analisado por um procurador mais sensível à questão catalã."É um direito do acusado, que se exprime através de intérpretes", e uma forma de "respeitar e facilitar o trabalho do seu advogado", justificam fontes próximas de Puigdemont citadas pelo jornal