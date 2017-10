Puigdemont atribui a Rajoy a medida mais grave desde Franco

O Governo de Mariano Rajoy suspendeu os poderes do Executivo regional e vai convocar eleições no prazo de seis meses.



Se o líder catalão avançar com a declaração unilateral de independência, a procuradoria-geral espanhola irá acusar Carles Puigdemont do crime de rebelião, que pode dar até 30 anos de cadeia.